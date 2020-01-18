【特稿】曼聯隊章臂章有毒　馬古尼睇路

隨住隊長艾舒利楊格轉會國際米蘭，曼聯隨即宣布哈利馬古尼做新Captain，呢位英格蘭中堅亦成為曼聯英超時代第11個正式隊長(見表)，認真威水。不過哈利馬古尼開心之餘亦要小心，事關「紅魔鬼」對上3任隊長都行衰運，之前3任Captain卡域克、路爾斯華倫西亞同艾舒利楊格，做隊長之後上陣機會少之又少，各項賽事合共只踢過32場波咋！

卡域克喺2017年做隊長後只踢過5場就退休，路爾斯華倫西亞2018年接任後踢過9場，今季前約滿走人，之後就到艾舒利楊格做隊長，結果踢18場就轉會。不過，曼聯之前一直用年資去揀隊長，所以好多時都用已經開始淡出嘅老將去出任，而哈利馬古尼正處於黃金時間，如果冇乜嚴重傷患，相信可以打破呢個「隊長魔咒」。

曼聯英超時代隊長

1992-94●笠臣

1994-96●布魯士

1996-97●簡東拿

1997-05●堅尼

2005-11●加利尼維利

2011-14●尼曼查維迪

2014-17●朗尼

2017-18●卡域克

2018-19●路爾斯華倫西亞

2019-20●艾舒利楊格

2020●哈利馬古尼