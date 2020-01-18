祖記傳奇前鋒遇槍擊　皇馬壞蛋疑買兇殺人！

世界球壇近年爆出唔少假波醜聞，而且更有愈嚟愈猖狂嘅趨勢！塞爾維亞媒體《Telegraf》報道，曾效力祖雲達斯嘅傳奇前鋒高華斯域，今個月初喺雅典嘅屋企外被槍手襲擊，幸好並冇嚴重受傷，但為謹慎起見仍要入醫院進行檢查。意大利《米蘭體育報》a最新爆料，話已有11人涉及呢宗企圖謀殺案被捕，令人震驚嘅係當中包括前皇家馬德里球員、曾同碧咸、施丹、朗拿度、魯爾、費高等做隊友嘅魯爾巴禾，佢涉嫌係今次槍擊案嘅幕後黑手！

據報依家喺塞爾維亞足總做體育總監嘅高華斯域，案發嗰陣啱啱離開屋企，附近車上突然有槍手走出嚟，喺近至3碼外向佢開槍，而警方初步估計槍手可能只係想作出「恐嚇」，認為如果職業殺手想攞佢命，喺咁近距離冇可能會打唔中。

現年46歲嘅塞爾維亞名將高華斯域，曾經效力過祖雲達斯2季，同迪比亞路、恩沙基等爭逐前鋒位置，99/00球季更試過為祖雲達斯轟入20球，並且成為當年歐洲足協盃神射手。高華斯域掛靴前去希臘效力奧林比亞高斯2年，期間就係同魯爾巴禾做隊友。38歲嘅魯爾巴禾上年因為捲入西甲假波案被捕，目前係以保釋身份候審，報道指今次槍擊事件，可能係高華斯域知悉假波事件內情，所以受到襲擊。