【直播】和富大埔併冠忠南區「新」元素鬥法

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周六(18日）會上演3場「中銀人壽香港超級聯賽」，下午2時30分假大埔運動場會上演一場「地區打吡」，由和富大埔火併冠忠南區。即將代表香港出戰亞冠外的「綠戰士」，剛公布新主帥人選，而客軍早前亦已羅致「好波之人」文迪斯，在雙方都有「新」元素下，期望能合演一場激戰！

目前排第6的和富大埔相隔一個多月再次主場出擊，繼聯賽首循環及「菁英盃」分組賽後，連續第3仗面對冠忠南區。總監兼主教練馮凱文表示：「上場球隊心態、進攻好咗，製造到好多攻門，可惜埋門能力差導致入唔到波。今場返番聯賽，加上主場，希望搶到分！」

和富大埔下周二在亞冠盃外圍賽作客馬來西亞超聯球隊吉打，兩仗之間僅隔兩天，「馮Sir」坦言：「今場波我哋有隱憂，因為踢完第二日就要飛去馬來西亞，球員恢復係一個好大嘅課題，今場一定要取平衡。」大埔亦要面對傷兵滿營的困境，中堅杜度、唐道碧、雲美亞斯及中場陸志豪均養傷中，還有前鋒金玟基身體不適。

連續兩場擊敗「綠戰士」的冠忠南區，主教練鄭兆聰（Ricky）表示：「上兩場大埔畀到好多威脅我哋，幸好我哋防守好專注，加上謝德謙、李溢晉救咗好多波，而查維斯近排腳風幾順，喺入球方面有保證。我相信今場雙方實力好接近，視乎邊個把握到機會入波。」球隊在冬季轉會窗簽入阿根廷中場文迪斯，Ricky稱：「文迪斯用波能力幾好，希望畀到唔同嘅進攻模式我哋，不過佢之前停咗一段時間，我哋都要提升佢嘅狀態。」人腳方面，巴西翼鋒迪亞高傷愈復出，可隨時候命，而巴西中場狄卡奧則仍需觀察，惟「子彈」夏志明則肯定缺陣。

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