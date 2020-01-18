【有片】最型一幕！獨臂高手一桿入洞

大家可知打高爾夫球要一桿入洞，除了運氣都要有一定技術，正在加州舉行的PGA系列賽首天賽事，一位獨臂的業餘球員靴杜斯就造出了這經典一幕，在138米外揮桿，完成一桿入洞，震驚高球爾夫球壇。

來自加拿大的靴杜斯，自出世時右臂只生長到肘部，但無阻他對運動的追球，11歲已經開始學打高爾夫，而周五（17日）他出戰PGA系列賽第四洞時，就造出這經典一桿，更成為當日的比賽焦點。他即場與球僮及同組的對手擊掌歡呼，相當興奮：「當我是孩子的時候，自己身體上看來與其他人不同，但運動讓我證明其實跟普通人沒有太大差別，我都做得到。」

「很多人都會覺得殘障人士的能力是有不同，但我會用方法證明，甚至可以做得更好。」PGA官方社交平台亦上載了片段，更以『鼓動人心』來形容，而與靴杜斯同組拍住出賽的兩屆PGA系列賽冠軍馬列亦留言：「這是我在高球場上見到最型的一幕！」

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