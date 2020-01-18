港超聯　主場被冠忠南區大炒　和富大埔7連敗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）頭場在大埔運動場舉行。雖坐擁主場之利，惟和富大埔仍在被對手4位球員連破大門之下，以2比4不敵冠忠南區，慘遭「三殺」之餘，更錄得各項賽事7連敗劣績。

大埔即將在周日（19日）起程前往馬來西亞，準備出戰亞冠盃外圍賽，為保留實力，是役僅派出金玟基和勞高兩名外援。而南區上兩仗在不同賽事均「雙殺」大埔，為「過三關」該仗派出新援文迪斯及查維斯作攻堅。比賽以主隊的攻門揭開序幕，孫銘謙3分鐘禁區內扣過對手起腳，被謝德謙沒收。11分鐘南區先開紀錄，陳肇鈞左路帶入中間，窄角度射破錢兆琛「大細龍門」，客軍早段領先。1分鐘後大埔接近追平，金玟基接應傳中施頂中楣，中村祐人補中亦無功而還。雖然查維斯20分鐘的左路熨射高出，惟他3分鐘後挑過出迎的錢兆琛，助攻文迪斯後上射成2比0。得勢不饒人，查維斯突破越位推過門將射入，助南區30分鐘贏至3比0。補時1分鐘，陳文輝接應金玟基二傳窩利射入，助主隊半場前追近至1比3。

易邊後初段，大埔傾力反撲。陳文輝乘勇態連射兩腳，不過未能考驗謝德謙。雖然中村祐人其後近門施射失機，但有車潤秋63分鐘窩利抽射建功，大埔追近至2比3。68分鐘，狄卡奧禁區頂施射疑似擊中守衞手部，球證並沒表示。大埔扳平的美夢戰至73分鐘被對手粉碎，後備入替的迪亞高，把握錢兆琛出迎失誤射入空門，南區領先至4比2。陳文輝84分鐘力壓守衞，倒掛施射高出，未能替主隊追近。最終和富大埔以2比4主場淪陷，連續3場不敵冠忠南區之餘，各項賽事錄得7連敗劣績。

球隊總監馮凱文賽後表示，礙於傷兵問題嚴重，球隊今場調兵遣將受掣肘，他指出包括唐道碧、雲美亞斯、杜度和勞高仍在養傷，加上今場早段傷出的杜瑋鴻，中堅球員尤其捉襟見肘，更連帶影響下周迎戰吉打的亞冠外賽事：「亞冠雲美亞斯、杜度都要紮住出，勞高今場同佢講咗淨係踢65分鐘，如果踢哂我諗亞冠佢都出唔到。寄望去到馬來西亞傷兵恢復會再好啲，全力踢亞冠呢場比賽。」

「馮Sir」透露球隊新主教練戴貝碧，正在馬來西亞辦理證件登記手續，並僅會指揮亞洲賽，而他本人將會從旁協助。本地賽則會由「馮Sir」與另一新教練艾雲配合執教。惟艾雲今仗並沒有列席後備席，僅在場邊間中提場，「馮Sir」解釋僅因為他正在辦理港超聯教練證件，待辦理完成便可正式參與工作。此外，他亦確認前韓職球員金承龍將在稍後時間加盟，有望在下月2日對愉園的「菁英盃」賽事登場。