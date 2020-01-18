港超聯　Gio兩粒！富力R＆F再炒標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）下午2時30分其中一場於廣州燕子崗體育場上演，由富力R&F迎戰標準流浪。主隊憑迪布利、伊高沙托尼、林志堅先後建功，加上基奧雲尼梅開二度，以5比0擊敗對手，繼續高踞榜首。

上半場雙方於中場爭奪居多，首個具威脅的攻門來自主隊富力，13分鐘，林志堅底線前回傳，迪布利第一時間燙射僅吿高出。22分鐘，林志堅左路帶入中間施射惜皮球一飛沖天。2分鐘後，林志堅接應伊高沙托尼傳中衝頂又吿高出。流浪憑反擊製造威脅，惟簡尼迪於24分鐘的遠射未能考驗周煜辰。未能反客為主的流浪更於1分鐘後失守，迪布利與林柱機「撞牆」後快射得手，助球隊先開紀錄。28分鐘，富力差點再下一城，盧均宜禁區右側拉射僅柱邊出界。2分鐘後，基奧雲尼雖一度把皮球送入網，惟助攻的林志堅越位在先，入球無效。36分鐘，迪布利接應基奧雲尼橫傳後抽高。1分鐘後，伊高沙托尼把握對手失誤，冷靜射入空門，替球隊擴大領先優勢至2球。41分鐘，迪布利搏得禁區頂罰球，林柱機主射惜中楣彈出，上半場富力以2比0領先。

易邊後，流浪隨即以林學曦入替斯薩以加強攻力，惟富力依然是主攻的一方，只是林柱機於47分鐘的撞射和謝家強在51分鐘的頭槌，以及54分鐘迪布利的燙射均未竟全功。56分鐘，伊高沙托尼左路快放後橫傳予基奧雲尼，後者窄位抽遠柱入網，增添比數成3比0。60分鐘，盧均宜搏得鍾昇霖禁區內犯規，獲判12碼，基奧雲尼一蹴而就，富力領先至4比0。流浪未有放棄，63分鐘，安達直射罰球僅中網側。2分鐘後，後備上陣的新兵林嘉緯開出角球，羅拔圖跳頂省中林志堅撞入，將比數改寫成5比0。富力攻勢未有放緩，81分鐘，林嘉緯角球直接攻門，惜被盧兆崎打出，未能在「處子戰」攻入「處子球」。流浪仍未洩氣，85分鐘，彭林林中路勁射，惟始終未能替球隊「破蛋」，最終富力以5比0擊敗流浪，繼續排榜首。

賽後富力R&F主教練楊正光表示整體發揮理想，對手屯重兵在後場，加上杜馬思和基藍馬復出以致球隊於比賽頭20至30分鐘難以進攻，該段時間未能打破僵局導致球員心理上出現壓力，幸好第一個入球來自一個美妙的配合，打開缺口後球員表現亦漸入佳境，在下半場擴大比數後，讓球隊有更多空間作調動，在農曆新年前取得大勝對球隊上下都係一個美滿的結果。問及新兵林嘉緯的表現時，「楊Sir」以「尚可以」三字來形容，認為「嘉緯」仍需時間與隊友磨合，期望他未來在進攻上可貢獻更多。

至於標準流浪教練團成員之一賴嘉輝則直言對球隊表現、賽果感到失望，某部分球員未有貫徹執行球隊部署，被對手強攻時，集中力下降同時戰術執行力也下降。他續說球員在大敗後心情難免有負面情緒，期望未來在練習中加強防守。而今仗踢足全場的後衞劉智樂稱球隊在比賽初段表現不俗，惟對手進攻多元化，令防線愈縮愈後，未能妥善執行教練團的部署。