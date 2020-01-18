差0.01秒破紀錄　何詩蓓再擸金！

國際泳聯冠軍游泳系列賽北京站今天（18日）起，一連兩天在英東游泳館舉行。香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）在女子100米自由泳決賽，游出53秒33奪金，時間距離個人保持的香港紀錄（53秒32）僅差0.01秒。連同深圳站賽事，目前Siobhan累積3金2銀。

日前在深圳站豪取2金2銀後，來到北京，Siobhan繼續強勢出擊。今天她先在100自登場，以53秒33，力壓荷蘭的Ranomi Kromowidjojo及Femke Heemskerk，再次奪得金牌。值得一提的是，Siobhan造出的時間，與她保持的港績（53秒32）僅差0.01秒，顯示「女飛魚」的狀態極佳。

冠軍游泳系列賽是國際泳聯去年設立的全新賽事，邀請奧運及世錦賽獎牌得主參賽，每個項目只設決賽，4位泳手一槍定勝負，總獎金高達390萬美金。其中，個人單項冠軍獲得1萬，亞軍8千，季軍6千，殿軍5千；接力冠軍1萬6千，亞軍1萬2千，季軍8千，殿軍6千。若打破世界紀錄，則追加2萬。

Siobhan作為世錦賽200自殿軍獲邀參賽，目前她收穫3金2銀，單計個人項目，獎金已經高達2萬8千美金。稍後，Siobhan將與立陶宛的Danas Rapsys、俄羅斯的Oleg Kostin及中國的葉詩文，組成Team RAPSYS，出戰4×100米男女混合泳接力賽，繼續競逐獎牌。

休息不夠1小時，香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）夥拍外國泳手，包括立陶宛的Danas Rapsys、俄羅斯的Oleg Kostin及中國的葉詩文，出戰4×100米男女混合泳接力賽。四人代表Team RAPSYS，游出3分34秒34排名第4，無緣增添獎牌。

賽事明天煞科，Siobhan將在200米自由泳亮相，爭取完美句號。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！