鷹隊等足22年首勝　為卡特告別

鷹隊在NBA常規賽保持氣勢，作客馬刺在完場前6.3秒憑着亨特投中三分球為球隊成功反超，以121比120險勝，更是22年來在馬刺主場贏得的首仗勝仗，正好為即將退役的老將卡特送上最佳的告別賀禮。

上一次鷹隊作客贏馬刺要倒數至97年2月，而今仗鷹隊的五位正選球員當時都未出世；同時，今仗也是卡特在職業生涯最後一次隨隊作客馬刺主場，主隊特別為他送上短片，相當感人，向這位下周滿43歲的NBA傳奇致敬。

今日賽果（前者主場）

速龍 140:111 巫師

溜馬 116:114 木狼

76人 100:89 公牛

雷霆 108:115 熱火

灰熊 113:109 騎士

馬刺 120:121 鷹隊

獨行俠120:112 拓荒者

【桌球】冰咸大逆轉 闖入4強

前世界冠軍冰咸在桌球大師賽上演大逆轉，對住開局即打出一CUE139的韋遜，一度落後1比4的劣勢下，連贏五局以6比4反勝，殺入最後四強，將與基拔爭逐決賽資格；而另一場準決賽則由「機長」卡特對「魔術師」梅菲。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！