港超聯　辛祖交到貨！東方龍獅主場挫理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）於將軍澳運動場上演的尾場賽事，東方龍獅憑着艾華頓與辛祖於上半場各入1球，以2比1擊敗有沙普夫破蛋的理文，在全取3分後於聯賽榜續排第5位。

今仗分別有新兵辛祖及盧卡斯正選上陣的東方龍獅，兩人在開賽不足1分鐘便策劃首個攻勢，盧卡斯短傳予辛祖起腳被袁皓俊接實，1分鐘後艾華頓接應盧卡斯回傳快射亦被沒收。主隊於比賽初段便連入兩球，戰至13分鐘先有辛祖妙傳予艾華頓入楔右路禁區起腳入網，20分鐘則有艾華頓右路橫傳給辛祖，後者於禁區內在無人看觀下射成2比0。落後兩球的理文隨後極力反撲，戰至23分鐘先有尼迪利接應李康廉短傳挑射被救出，而亞哥斯達繼37分鐘禁區外抽射省中艾華度高出後，40分鐘再施冷箭則被接實，至於李康廉43分鐘於禁區頂乘敵衞解圍不遠起腳，皮球被葉鴻輝撲出後則告中楣，主隊帶着兩球領先優勢進入更衣室。

雙方下半場初段一度戰況膠著，直至64分鐘盧卡斯禁區內接應辛祖妙傳，於左路轉身用後腳攻門，但被袁皓俊擋出。理文戰至68分鐘製造了「三連射」的攻勢，惟李康廉及鄭兆均先後起腳均被葉鴻輝救出，而余沛康的補射最終被沒收。隨後理文攻勢有增無減，74分鐘先有尼迪利禁區外突施冷箭僅告斜出，75分鐘沙普夫則於禁區內接應尼迪利右路回傳近射入網，將比數拉近至2比1。客軍隨後再有機會扳平，後備上陣的佐迪，於86分鐘接應李康廉左路傳中跳頂僅告斜出，補時階段再有沙普夫窩利抽射柱邊出界。東方龍獅成功保持2比1的勝局至完場，全取3分。

東方龍獅總監兼主教練李志堅賽後表示，球隊新建立的進攻組合仍需時間適應，但最低限度球員有去嘗試，並指球隊在領先兩球時可以盡早將比數拉開，但最後或者有點心急。對於球隊現時在聯賽的形勢，「堅Sir」則認為在爭標份子持續取分下，最起碼沒有再被拋離，另外他亦稱讚門將葉鴻輝今季表現重拾信心，今仗亦作出了幾個關鍵的撲救，相信無論對球隊抑或香港隊均有幫助。

理文主教練陳曉明則指，今仗於比賽初段有點緊張，導致一開賽便處於劣勢，在同時要適應盧卡斯、辛祖及艾華頓同場競賽下，開局情況並不理想，亦有點進退失據。在失了兩球如夢初醒重整過後，一切已經來得太遲，但幸好在半場後大家都知道無路可退，只要入多一球一切便可改寫，反而因此主導了比賽。「陳Sir」亦指，若非球隊欠運，或者對手沒有葉鴻輝神勇的表現，球隊可能會更早將比數拉近，甚至可以成功搶分，但他認為最終球員在完場一刻經已盡力，可抬起頭步出球場。