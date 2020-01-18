霸氣表現回應挑釁語言　香港東方大勝富邦

【余樂詩台北直擊】香港東方周六晚(18日)假台北和平籃球館客戰富邦勇士。今場東方將士用命，三分命中率提升至50％，拉利羅斯及張文平分別得27及20分，另有高士拿、荷利菲特及徐遠成得分達雙位數，以105比78大勝排第2位的富邦勇士。賽前主隊專頁寫上：「球場沒有什麼叫做東方不敗」，最後東方以勝仗力阻對手「開心過年」。

香港東方今仗派出拉利羅斯、陳兆榮、蕭鍵勳、高士拿及荷利菲特正選上陣。上仗東方作客不敵澳門戰狼，暫未擺脫榜尾陰霾，此役全隊打出士氣，開段即與主隊大打拉鋸戰。富邦勇士之後率先突圍，憑艾素及加西亞打出一段6比0攻勢，令東方一落後12比21。臨完第一節OJ Mayo展現功架連過2人突破上籃，一口氣將比分拉到10分差，富邦勇士以30比20領先第一節。

比賽前一天，富邦勇士才激戰曼谷吸血鬼，在落後15分情況下憑艾素的關鍵三分以及加西亞最後4秒命中罰球，以1分險勝這場榜首大戰。加西亞第2節中段下場休息，東方的拉利羅斯和張文平挺身而出，前者裡外開弓頻頻得分，後者轟入3記三分球，一段10比0攻勢追至31比32。東方大打全場壓迫防守奏效，順利減慢對方進攻速度，拉利羅斯順勢斬獲17分。昨天投籃命中率高達75%、得全場最高31分的艾素，半場被限制至13分。

富邦勇士主場台北和平籃球館最多可容納7000人，曾用於2017年世界大學生運動會初賽、2018年WTA台灣公開賽等多項國際賽事，在觀眾落力打氣下，全場氣氛其實不錯。可惜昨天的大戰消耗太多體力，換邊後，主隊表現急速滑落。東方此時把握機會大灑「三分雨」，蕭鍵勳、徐遠成、高士拿均在外線有進賬。雖然高士拿於此節尚餘兩分鐘被罰第4犯，仍無阻東方繼續搶分，拉利羅斯單節得10分拉開至78比69。

今場東方致勝另一關鍵在籃板球，全場46個籃板球，比對手多21個。東方中鋒荷利菲特終於擺脫個犯問題，第4節仍然在場上搏鬥，此子今場取得13分17籃板，為東方守住內線。徐遠成亦是今場「奇兵」之一，此子今仗外圍準繩，三分球4射3中，第4節連得5分，全場得11分。最後一分鐘，東方換入全華班，梁嘉顯一上場亦開齋命中三分球，最終東方以105比78大勝而回。

這晚拉利羅斯除得分最高外，防守方面亦表現落力，面對OJ Mayo毫不怯場，順利組織不少亮麗攻勢，他說歐洲聯賽經驗幫他不少:「去過世界各地打籃球，見過無數前NBA球員、前MVP，其實球星穿起球鞋，都和大家都沒兩樣。」東方此戰防守積極，全場施壓令對手犯錯，亦令他們較難在外圍起手，拉利羅斯大讚隊友們成功執行教練的戰術，「今場是我第3場比賽，仍需要一點時間適應，我知道自己可以做得更好的。」他說未來會更放膽進攻，同時做好防守本份「做一個更好的隊友」。下週二東方將會回歸主場迎戰越南西貢熱火，這位美籍外援表示，「我們會盡力捍衛我們的主場，希望更多球迷入場，為我們大聲打氣！」