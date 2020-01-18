愉園主場火力全開　要「橙軍」放低晒3分

周日(19日)下午2時30分「中銀人壽香港超級聯賽」於斧山道運動場上演「命運之戰」，由「尾三」愉園對榜末的佳聯元朗。雙方上月港超碰頭互交白卷，次循環再遇的賽果，將直接影響球隊護級命運，故兩軍今戰必寸土必爭，去到盡。

為了應付這場「命運之戰」，愉園早前特意北上進行了一場熱身賽，主教練鮑家耀指該仗對手實力頗強，有助球員保持狀態。同時，「鮑Sir」認為球員上陣時有點怯場，導致未能交出致命傳送、製造攻門，故今周刻意加強反擊與攻門訓練。「鮑Sir」還透露，新援拉高域今仗已準備披甲，並期望這位身高達1米92的塞爾維亞前鋒，可加強愉園高空攻勢的把握力。

至於今季聯賽未嘗1勝的佳聯元朗，假若今仗能「開齋」便能脫離包尾位置。自上月與愉園悶和後，元朗轉戰「菁英盃」分別以6比3擊敗和富大埔，及1比5不敵富力R&F，隊長兼助教法比奥（Fabio）坦言︰「雖然上場波大敗，但對球員嘅信心打擊唔算嚴重。其實我哋呢段時間已經喺唔同層面都所準備，譬如斧山道嘅場地比較窄，加上又係第1次喺呢個場比賽，所以斬波時會多加留意。」人腳方面，日前落實從東方龍獅借用的姚浩明，Fabio指由於他今季的上陣時間不多，因此要視乎其比賽狀態，才考慮讓他落場。