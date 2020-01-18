【雙紅會】高普蘇斯克查記招交手有火花

英超曼聯聽晚要作客聯賽「一哥」利物浦，合演經典嘅「雙紅會」。賽前記者，兩軍主帥都大玩口水心理戰，其中「紅軍」主帥高普寸爆曼聯堂堂一支勁旅竟然玩死守，但勢估唔到「紅魔鬼」領隊蘇斯克查就唔受「昆」，話明會繼續死守，要激爆高普喎。

利物浦今季喺英超贏到開巷，合共21戰錄得20勝1和，唯一失分正正係喺曼聯腳下。尋日記招，高普就對曼聯戰術勁多意見：「真係好奇怪，當你面對一支高水平球隊好似曼聯，但佢哋竟然玩死守。就好似上一輪對熱刺，佢哋又係咁，我哋最後70分鐘嘅控球率去到80%，根本唔正常。我話曼聯淨係識死守，呢個唔係批評，只係一種描述，如果你哋係要咁諗，我都冇辦法。」

雖然畀高普狂插，不過「蘇B」認真睇得開，佢仲話：「我唔覺我佢寸我哋喎，相反，我將佢視之為一種肯定，我哋嘅防守好好。當對手嘅教練畀我哋搞到好沮喪，就證明我哋做得好啦。喺我上任之後，同利物浦交手兩次，都係打和，但我覺得我哋幾乎可以贏晒呢兩場，所以我唔覺得我哋戰術有問題囉！」「蘇B」仲補多句，話唔會容許曼聯喺未來24年都贏唔到聯賽冠軍，唔會似利物浦同冠軍絕緣30年，又估唔到「蘇B」都一樣寸咀喎！