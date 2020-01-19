VAR推翻12碼+擺烏龍！曼城失分好唔抵

周日(19日)凌晨英超，曼城非常黑仔，對手禁區內犯手球，但卻被VAR推翻12碼，加上臨完場費蘭甸奴擺烏龍，被水晶宮過和2:2，已落後榜首利物浦13分，兼踢多2場，衞冕機會愈來愈渺茫。

曼城今場佔盡上風，但卻冇乜運行，包括奇雲迪布尼主射罰球中楣彈出，更加喺38分鐘失守，水晶宮中堅卡希爾接應角球頭槌二傳，由辛克杜辛近門頂入。

曼城下半場狂攻對手，71分鐘出現爭議一幕，祖奧簡斯路右路傳中，水晶宮左閘查洛列迪禾特出腳刪到，皮球彈高省中佢隻手，禁區內犯手球應該吹罰12碼，但經過VAR檢測後，竟然判冇犯手球。

曼城又被VAR玩死，立即化悲憤為力量，82分鐘加比爾捷西斯傳中，阿古路飛身近門射入扳平。

5分鐘後，班捷文文迪左路傳中，阿古路頂個彈地波入波，反超前2:1，曼城以為可以全取3分，點知2分鐘後，韋費特沙夏爆入禁區傳中，費蘭甸奴擺烏龍，被逼和2:2，5連勝走勢斷纜。

曼城今場有射門中楣、VAR推翻12碼、擺烏龍，失分的確好唔抵，但要留意「藍月亮」仲有一個弊病，就係攻門命中率太低，全場有25次射門，僅5次中目標，反觀水晶宮5次射門入2球，曼城領隊哥迪奧拿真係要班球員好好練下射門。

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