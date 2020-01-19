【賽後解碼】VAR黐線！將阿仙奴推向深淵

周日(19日)凌晨英超，VAR又做主角，除咗曼城對水晶宮一役，水晶宮左閘查洛列迪禾特禁區內犯手球，被VAR推翻之外，阿仙奴亦被VAR「吹走」1球12碼，未能擴大領先優勢之餘，更於尾段被錫菲聯逼和1:1。

阿仙奴首席射手奧巴美揚停賽之下，領隊阿迪達搵18歲新星加比爾馬天尼利擔正，呢位天才球員表現活躍，製造唔少威脅，包括接應尼高拉斯比比傳送，起腳勁射僅出界。

踢到臨完上半場，呢位巴西前鋒終於建功，當時阿仙奴另一位18歲小將布卡約沙卡左路傳中，加比爾馬天尼利射入空門。

加比爾馬天尼利今季多數做後備，但每次上陣都有出色表現，當中英聯盃對諾定咸森林、利物浦，都梅開二度，對上一次英超入波係上月對韋斯咸一役射入，佢今季各項賽事已經有9球進帳。

不過，加比爾馬天尼利表現出色都冇用，因為要贏波仲要問過VAR，踢到69分鐘，尼高拉斯比比殺入禁區，被錫菲聯球員安達史堤芬斯踢跌，屬於好明顯犯規，但VAR都判冇事。

阿仙奴最慘都係去到83分鐘，被約翰費歷克射破大門，由3分變1分，連續2場英超和1:1，近15場英超只有2勝，真係慘情。

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