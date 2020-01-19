【阿King】有劇本！睇馬達重演5年前好戲

周日(19日)深夜將上演英超「雙紅會」利物浦主場對曼聯，牌面上利物浦當然贏晒啦，但雙方首循環交手時，紅軍都係獲一面倒睇好，但結果幾經辛苦，先至逼和曼聯1:1，亦係利記今季英超唯一失分賽事，所以切勿睇小曼聯對「雙紅會」嘅爭勝決心。

曼聯對上一次作客擊敗利物浦，已經係2016年1月，憑朗尼一箭定江山贏1:0，但朗尼依家都去咗英冠搵食。

不過，仲有1位大將在陣，佢就係桑馬達，2015年3月英超，曼聯憑桑馬達包辦2個入球，作客以2:1擊敗利物浦，包括1球半車身金球，相信係呢位西班牙中場成魔以來嘅代表作。呢場波亦好經典，包括謝拉特後備上陣冇耐，立即被逐，仲有朗尼射失12碼。

相隔5年，曼聯今次想喺晏菲路球場再嘗贏利物浦嘅滋味，睇嚟仲係要靠桑馬達。因為首循環射入利物浦大門嘅拉舒福特受傷，即使今場頂硬上，恐怕亦會影響發揮，慶幸係桑馬達狀態大勇，近2場比賽合共入1球及2次助攻，成為球隊取得2連勝嘅大功臣，曼聯現時陣中，冇人夠佢咁Fit。

踢波往往就係順開有條路，桑馬達現時好似獲得事業第二春，活力唔會少得過一班年輕隊友，真係勒都勒唔住。加上桑馬達經驗豐富，正係決定大戰勝負嘅重要元素，將注定佢再次成為「雙紅會」主角。

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