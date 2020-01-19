車路士補時4分鐘被絕殺！4大豪門齊失分

周末英超喪爆冷，4大豪門一齊失分！當中以車路士最慘痛，踢到補時4分鐘失守，作客被紐卡素以1:0絕殺，連帶聯賽第4位受到動搖。

車路士今場對住中下游球隊紐卡素，佔唔到優勢，喺21分鐘已幾乎先失守，當時紐卡素前鋒祖連頓近門頭槌勁頂，可惜中楣唔入，車仔之後亦有前鋒譚美阿巴謙射門中楣。

車路士入唔到波之餘，仲有後衞列斯占士傷出，由艾馬臣柏美尼入替，呢位意大利國腳上陣後，幾乎做英雄，有1次遠射斜出，隊友赫臣奧杜爾臨尾亦有1次勁射高出。

眼見雙方要握手言和時，紐卡素喺補時4分鐘，利用角球攻勢作最後一擊，當時車仔解圍不遠，紐卡素中場辛特麥斯明大腳斬入禁區，由艾錫希頓頂入，以1:0絕殺車路士，亦係紐卡素近5場英超首次贏波。

今個周末英超冷門，由頭爆到落尾，先係早場熱刺同護級份子屈福特打和0:0，之後「二哥」曼城最後1分鐘被水晶宮逼和2:2，阿仙奴同樣係領先之下，比賽末段被錫菲聯逼和1:1，最後1場車路士仲輸埋。

車路士現時比第5位曼聯多5分，但踢多1場，如果曼聯可以喺周日(19日)晚作客擊敗利物浦，就可以追貼車仔至2分。

雖然紅魔鬼要贏「長勝軍」利物浦並唔容易，但睇到今次4場爆冷賽果，都唔好話曼聯冇機會贏。

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