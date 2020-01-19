【人物誌】紅軍效應！離隊射手一樣掂

利物浦今季英超表現所向披靡，「埃及文明」鋒線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴成為對手防線噩夢。

其實仲有1位前紅軍射手今季都有神勇演出，佢就係丹尼艾格斯，呢位27歲前鋒今季英超已經入咗14球，英格蘭球員之中，僅次於占美華迪。

丹尼艾格斯10年前出道於當時仲係英乙球隊嘅般尼茅夫，成名作係2013/14年球季協助般尼獲得英冠亞軍，取得英超席位，該季佢射入21球，並當選英冠最佳球員。

雖然當年般尼只係1季貨仔，就降番落英冠，但丹尼艾格斯仍然射入11個英超入球，2015年夏天獲得利物浦簽入。

當全世界以為呢位射手登入豪門，將會發光發熱時，佢卻連續2季遭到嚴重膝傷打擊，無獨有偶2季都係由10月中受傷抖至收咧，所以基本上冇乜點為紅軍踢過波。加上「埃及文明」鋒線後來壟斷紅軍正選，高普放棄丹尼艾格斯，亦屬合理。

最諷刺係丹尼艾格斯上季轉投童年時期，曾經去過受訓嘅修咸頓，當年修咸頓嫌棄丹尼艾格斯太矮細，而放棄佢，估唔到丹尼艾格斯現時竟然成為修咸頓首席射手，佢自己亦火鳳凰重生。

事實上，丹尼艾格斯只要冇傷冇病，威脅力十足，今季對利物浦、阿仙奴、熱刺、車路士，都取得入球。

可能利迷依家會為丹尼艾格斯離隊，而感到可惜，但又唔使太失望，因為修咸頓近年成為利記嘅培訓所，沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克、拉爾拉拿、尼達利基尼都係由修咸頓加盟紅軍，甚至乎中場阿歷士張伯倫都係修咸頓青訓產品。話唔定不久將來，丹尼艾格斯可以借修咸頓呢個「踏腳石」跳返去利物浦。

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