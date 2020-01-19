英超雙紅會！利物浦想贏曼聯冇咁簡單

英超周日(19日)深夜上演「雙紅會」，利物浦主場大戰曼聯。身為英超一哥嘅紅軍，今季聯賽踢咗21輪就錄得20勝1和，唯一失分就係打和紅魔鬼。

冇錯，利物浦今場會有包括中場法賓奴泰華利斯同中堅祖爾麥迪比傷愈，仲有日本球星南野拓實候命英超首演。不過話晒曼聯今季對住Big6對手特別醒神，就算上次對住阿仙奴輸波，都唔可以睇小佢哋。

仲有，曼聯領隊蘇斯克查今場賽前話明會繼續泊大巴，點計都唔會大敗，今場利物浦讓一球/球半，都係捧下盤穩陣。

直播表

周日1:00pm 澳職 西部聯 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日6:15pm U23亞盃 南韓U23 Vs 約旦U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日7:00pm 西甲 馬略卡 Vs 華倫西亞

Now 632

周日7:30pm 意甲 AC米蘭 Vs 烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日9:15pm U23亞盃 阿聯酋U23 Vs 烏茲別克U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日10:00pm 英超 般尼 Vs 李斯特城

Now 621

周日10:00pm 意甲 萊切 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 布雷西亞 Vs 卡利亞里

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 維羅納

有線662、602台

周日10:30pm 德甲 哈化柏林 Vs 拜仁慕尼黑

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日11:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周一0:30am 英超 利物浦 Vs 曼聯

Now 621、611

周一1:00am 意甲 熱拿亞 Vs 羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 柏達邦 Vs 利華古遜

Now 672、Fox +；有線653、613台

周一1:30am 西甲 畢爾包 Vs 切爾達

Now 632

周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 帕爾馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:55am 法足盃 羅連安特 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs CF格蘭納達

Now 632

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