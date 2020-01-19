港超聯　愉園救星黎培基：希望球迷認得我

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）在斧山道運動場上演「護級大戰」，由愉園迎戰佳聯元朗。愉園雖然被佳聯元朗中場米基爾射入12碼先開紀錄，但「快活谷」憑藉後備奇兵黎培基射入罰球，追成平手完場，搶回關鍵1分。

於70分鐘登場並於83分鐘射入罰球的18歲中場黎培基表示：「自己今年第一年踢職業都未入過波，好開心第一個入球係罰球，仲要係咁重要嘅護級大戰！呢一球無論對自己定係球隊都好重要，希望可以憑我嘅表現令到球迷認得我！」他更透露上周的「預備組聯賽」有助自己重拾「射門鞋」：「本身自己都有參與罰球練習，但係平時唔係射呢個位，上星期三喺預備組聯賽有個罰球喺差唔多嘅位置，嗰日射遠柱入咗，攞番啲感覺，所以今場都想試吓，好開心可以入到！」

這記罰球，對最近獲選入「2020鼠年賀歲盃」港隊名單的「培基」來說，更是別有意義：「自己都有睇網上留言，有人話今次賀歲盃嘅香港隊連B隊都不如，但係我想證明自己係靠表現入選，而唔係靠關係！」能夠在職業生涯首季入選「大港腳」，「培基」感激球會、教練團給予機會：「因為如果冇得出場，代表隊未必有名，自己喺操練都有啲懶，希望可以改到。總結頭半季，除咗第一場對傑志有啲怯場之後，整體都滿意自己表現。」至於愉園主教練鮑家耀則寄語「培基」：「開心去踢賀歲盃，逗吓利是！」