【官宣】普多斯基跳船　歐洲邊隊要佢？

普多斯基正式宣布離開日職神戶勝利船！呢位34歲嘅前德國國腳，上周六（18日）表明唔會續約，仲發表聲明感謝勝利船全隊上下以至球迷，話自己唔會忘記日本之旅嘅經歷，至於佢下一站去邊？除咗返波蘭祖家，轉投馬來西亞勁旅柔佛DT兩種傳聞，最新消息係可能再去土耳其搵食。

上周六「科隆王子」宣布走人之前，有土耳其傳媒聲稱，普多斯基同土超中游球隊安塔萊亞（Antalyaspor）接近達成協議，可能簽約1年半。由於2015至2017球季，普多斯基曾到當地效力加拉塔沙雷，佢再返土耳其並唔出奇，起碼適應比較容易。「王子」因為大幅減薪扑槌跳船，加埋韋拿掛靴，令一度成為神戶勝利船代名詞嘅「VIP」組合瓦解，依家只剩低恩尼斯達一個I字，好彩仲有個華美倫嘅V字，勝利船假如想重組「VIP」，就要簽返個姓名P字頭嘅球星先得。

講開土超，加拉塔沙雷亦同33歲日本國腳長友佑都提前半年解約，原因係球會簽咗德甲RB萊比錫21歲左閘馬些路沙拉基，長友未來肯定冇碇企，只有另謀高就，據稱佢好大機會去意甲嘅博洛尼亞，同後輩富安健洋拍住上。