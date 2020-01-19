福仔冇隨隊征利！預計曼聯雙紅會陣容

今晚香港深夜英超爆發「雙紅會」，永遠死敵曼聯同利物浦，將於晏菲路決戰。今仗最大焦點，屬紅魔鬼王牌射手拉舒福特能否及時傷愈披甲，但《曼徹斯特晚報》報道，福仔冇於賽日前一晚鬥酒店會合隊友，亦不在「征利」陣容當中，故今仗上陣機會微乎其微。預計新星格連活特將會取代其正選位置。

早前英足盃對狼隊，曼聯遲遲未能入球，領隊蘇斯克查決定畀背部有傷嘅福仔後備落場，紅魔係就係順利取得入球，但福仔踢咗15分鐘就因背傷被調離火線。蘇帥賽後亦非常無奈，表明唔想冒險，但球隊需要贏波冇辦法，但就強調會盡一切辦法，協助福仔可於雙紅會出場。

但福仔同曼聯，今次似乎係「打敗仗」。《曼徹斯特晚報》報道，福仔並冇同其他隊友一樣，於比賽前一晚到達球會酒店集合。雖然翌日有到卡靈頓訓練場，但於征利名單中並冇福仔名字。雖然中堅艾歷拜利可以傷愈出現名單當中，但冇咗福仔，對曼聯打擊極大。拉舒福特係本季曼聯神射手，於各項賽事射入19球，每場英超都有佢份。

缺少拉舒福特，預計蘇帥將會用小將格連活特同安東尼馬迪爾擔正，而於大戰有較佳發揮嘅連格，亦會被委以重任。曼聯本季遇強愈強，曾2次擊敗車路士，早前亦接連殺敗熱刺及曼城，但於王牌中鋒缺陣下，要擊敗本季21場聯賽贏20場嘅利物浦，必定更加困難。

曼聯預計陣容

門將：迪基亞

後衞：雲比沙卡、哈利馬古尼、域陀連迪路夫、班頓威廉斯

中場：費特洛迪古斯、尼曼查馬迪

攻中：桑馬達、連格、安東尼馬迪爾

前鋒：格連活特