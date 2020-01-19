亞冠外　戴貝碧：向對手展示「綠戰士」真一面

【黃雋謙吉打直擊】為準備出戰周二（21日）晚對吉打的亞冠盃外圍賽賽事，和富大埔周日（19日）早上由香港啓程前往馬來西亞檳城，中午轉車抵達吉打。在下榻酒店進膳及小休後，球隊傍晚到訓練場進行簡單操練。而剛履新的主教練戴貝碧當日與球隊會合，並曾與多位球員交談，備戰態度顯得相當嚴謹。

大埔21人球員大軍連同教練團，傍晚假吉打訓練場展開操練。礙於球隊周六（18日）才完成對冠忠南區的聯賽賽事，翌日便起程赴馬來西亞，故首課操練內容較為輕鬆，主帥戴貝碧僅吩咐球員進行慢跑、短傳和搶球練習等低強度訓練，事前有傳仍在養傷的勞高、杜度、金玟基等亦有參與其中。而因傷缺陣多場的正選守門員陸平中，已開始參與龍門訓練，估計康復進度樂觀。

戴貝碧在操練後表示，與球員當天的磨合順利，球員態度十分正面，他希望向對手展示大埔的真面目，盡力爭取晉級附加賽。雖然「綠戰士」賽前流傳着許多不利好消息，但助教艾雲回應指，戴貝碧未能在香港督師僅因為工作簽證等法律問題，非坊間所指的種種傳言。他反稱現時球隊應全情投入在亞冠盃外圍賽內，為大埔區以至整個香港爭取榮譽。

此外，吉打當地的天氣比起正歷冬季的香港炎熱，日間氣溫高達攝氏33度。雖然晚間轉涼，但仍感受到相當高的濕度，加上天氣報告預料比賽當日可能有雨，不穩天氣有機會影響球員發揮。