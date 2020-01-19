【東體爭議】PSG一個舉動　利物浦變無敵

利物浦今季於英超一放絕塵，21場聯賽20勝1和，打破歐洲5大聯賽史上、21輪過後最高分數紀錄，曼城領隊哥迪奧拿都話，利物浦依家唔只領先緊英超聯賽，基本上係領前緊全歐主要聯賽，睇到紅軍有幾犀利。曼城今輪又於水晶宮腳下失分，若本屆歐聯繼續食白果，哥帥下季仲係咪曼城領隊都好難講。據英媒《The Sunday Express》報道，巴黎聖日耳門已打緊哥帥主意，將不惜工本撬佢過檔執教，如果成真，利物浦未來於英超難尋對手。

睇番目前英超發展，曼城係唯一一隊，於未來數季阻止利物浦壟斷嘅球隊。曼聯、阿仙奴、熱刺、車路士都喺重建當中，愛華頓雖有名帥安察洛堤執教，但始終難成氣候。雖然曼城本季畀利物浦放甩分數、現時落後13分仲多打2場，但哥迪奧拿帶隊實力如何，從上季曼城盡擸國內3大冠軍就一清二楚。高普、哥迪奧拿被廣泛封為當今球壇最勁2位主帥，如果曼城失去哥迪奧拿，將更難追得上利物浦。

聖日耳門雖然橫掃法甲，但球隊野心一直係要染指歐聯冠軍，但「發迹」後到依家都仲未能稱霸歐洲，富豪班主當然唔會甘心。據《The Sunday Express》報道，PSG領導層吼準哥帥目前情況，已準備比哥帥現時2000萬鎊年薪更豐厚合約，今夏利誘呢名西班牙名帥加盟帶隊。雖然哥帥剛講過，若曼城唔炒佢下季必定繼續教，但球壇變化萬千，若曼城本屆繼續贏唔到歐聯，哥帥離開亦完全唔令人意外。

曼城若失去哥帥，好可能斟前熱刺主帥普捷天奴任教，呢名阿根廷領隊係有料到，但肯定會改變曼城風格，藍月亮要適應新帥必有陣痛期，利物浦無論將帥都夾慣夾熟，下季將會從曼城換帥攞到極大着數。若利物浦本季順利奪冠，下季英超亦勢必係奪標大熱，紅軍王朝，好可能乘哥帥離開英超而落實展開。