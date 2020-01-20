東方龍獅Project E再見成果！

東方龍獅的「Project E」拓展計劃再見成果！香港青年代表隊成員梁𧙗維，落實加盟葡甲球隊科瓦彼達迪(Cova da Piedade)，簽約三年。

簽約儀式與葡萄牙當地時間周日(19日)於科瓦彼達迪主場對國民隊中場休息期間舉行，「一仔」梁𧙗維從球會管理層手上接過球衣，並於賽後正式簽約加盟。「一仔」對投身歐洲職業球壇感到鼓舞，他說：「嚟咗年半終有機會加盟職業隊，希望喺呢度效力愈耐愈好，甚至挑戰更高級別賽事。葡萄牙跟香港足球最大分別，唔係球員身型嘅差距，而係基本功，呢度傳失波嘅情況好少見，球員都會付出百分百努力去操練同學習。」

梁𧙗維為香港U18代表隊成員，亦是首位透過東方龍獅「Project E」拓展計劃到葡萄牙學法的球員。2018年先加盟前港腳歐陽耀冲曾效力的葡乙球隊洛里什青年隊，今年滿18歲後即獲葡甲科瓦彼達迪開出職業球員合約，預計加盟初期會先於該隊U19聯賽披甲，若表現理想，未來更有機會於一隊亮相。

除了科瓦彼達迪，東方龍獅目前亦跟法乙索察等多支歐洲球會成為合作伙伴，定期挑選具潛質的小將體驗異地足球訓練模式及文化，甚至於高水平足球賽事上陣。如球員外闖後獲外地球會垂青無疑令人鼓舞，否則兩、三年後學成歸來，對球隊及香港足球長遠發展亦正面影響。另外，前香港U12青年代表隊訓練隊成員馬希偉(Timmy)亦緊隨梁𧙗維步伐，效力洛里什青年隊，為未來投身職業足球鋪路。

梁𧙗維檔案

花名：一仔

出生日期：13 January 2002

位置：中場、後衛

身高：179cm

曾就讀學校：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

最欣賞球員：沙治奧拉莫