比巴塞更巴塞　史坦恩首騷媲美哥迪奧拿

西甲班霸巴塞隆拿上周突然換帥，搵嚟前貝迪斯主帥史坦恩頂替華爾維迪，本來唔少人都擔心，史坦恩未有頂級球隊執教經驗，未必搞得掂班大哥，更加未必教得到巴塞踢出好成績。結果尋晚巴塞喺史坦恩手上首次出戰，於主場以1比0小勝CF格蘭納達，雖然比數唔算突出，但佢哋踢出嘅傳控足球，勁似當年哥迪奧拿領軍嘅「夢3」年代，全場控球比率高達82%，係近9年新高，比起近年嘅巴塞更加充滿巴塞味道呀！

其實上任之前，好多人都知史坦恩崇尚巴塞式傳控足球，只係估唔到佢嘅理念可以即刻激發起番巴塞巨星，不斷「搓搓搓」啫！事實上，巴塞今場再次起用烏姆迪迪擔正，都係貪佢控球能力好，而結果全場巴塞控球率達到82%，係近9年最高，而球隊對上一次有咁勁，已經係2011年5月11日對利雲達，當年「地上最強」喺哥迪奧拿帶領下，做出84%控球率，對手真係幾乎連波都掂唔到。

仲有，今場巴塞唯一入波，又係靚到絕，美斯禁區頂對開質個波入禁區畀基沙文，後者第一時間整個後腳交畀維達爾，然後維達爾一攞加一後腳，就交番畀後上嘅美斯射入，完全似乎「夢3」年代嘅超高質入波。呢球亦係美斯今季攻入第17球，超越咗賓施馬排喺西甲射手榜「一哥」位。

賽後史坦恩都話勁滿意球員演出：「我認為球隊今場表現冇得彈！我哋做咗好多正確嘅嘢，只要再多啲時間，我哋將會踢得更流暢。其實當面對對手想守死我哋時候，場波一定好難踢，但我哋堅持自己個戰術計劃，最終贏出，我真係好滿意。」