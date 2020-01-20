史坦恩帶上位　新恩尼斯達你要識

西甲班霸巴塞隆拿新帥史坦恩尋晚首演，結果球隊順利以1比0小勝CF格蘭納達，成功打響頭炮。隨同史坦恩上位贏得讚賞，仲有20歲新仔列基佩治，今場後備登場，係今季首次喺西甲露面，多得佢上陣5分鐘後，成功喺前場偷波，幫巴塞轉守為攻，間接造就美斯一箭定江山，賽後傳媒同球迷都勁讚呢位有「新恩尼斯達」之稱嘅超級新人。

今季喺華爾維迪手下一直大有出場機會嘅列基佩治，今場喺新帥登場後，終於有機會披甲出戰。場波打到71分鐘，佢被安排入替拿傑迪錫，然後上陣5分鐘就偷波兼策動反攻，成為贏波功臣之一。佢之後仲有次殺入禁區妙傳畀基沙文，只係後者唔生性近門射斜，否則列基佩治更可能錄得喺西甲首個助攻添！

依家先得20歲嘅列基佩治，腳法出色、突破分球同傳控都好堅，所以畀人叫做「新小白」，，唯一係身體對抗能力稍差，依然有待提升。今場賽後，《馬卡報》有報道寫住「有佩治就有快樂！」，而佢今場一開始熱身，球迷就嗌到癲。事實上，喺史坦恩上任之後首課操練，列基佩治就被提升上一隊練波，佢同時仲參加埋一隊聚餐，明顯成班大哥都當正佢自己友，，睇落真係前途無限呀！