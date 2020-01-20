外借大埔重拾信心　中村冀創奇迹報答球迷

【黃雋謙吉打直擊】日裔港將中村祐人季初由傑志外借至和富大埔，這亦是他相隔一年後重投這支地區球隊。如今中村更有機會代表大埔，歷史性首度出戰亞冠盃外圍賽，這對於重視情義的他來說，絕對是別具一番意義。

上季效力傑志的中村祐人，雖然為球隊贏得足總盃，但礙於風格與球隊踢法不符，中村去年的表現其實不算太亮眼。及至今季因轉換新帥而被借走，得以重投一支對他來說有很大意義的球隊——和富大埔。2016至17年球季，中村為球隊上陣26場並貢獻5入球，季尾更贏得菁英盃冠軍，雖然翌季屈居港超聯亞軍，然而中村效力大埔的兩年，已可謂是他的生涯高峰。

與兩季前相比，大埔的陣容如今已變得面目全非，實力亦無疑較之前遜色，但中村認為有一樣本質在大埔隊內依舊存在：「大埔就好似一個家咁，當我經歷低潮嘅時候畀機會我返嚟呢到。而今季我嘅表現好轉亦都多得大埔幫我重拾信心，所以我想報答番球會。」當中，他特別感激一些人在他陷入低谷時伸出援手：「好感激李太（贊助商和富社企其中一位負責人李麥潔娉女士）同球迷一直嘅支持，佢哋令我喺大埔感受到家嘅溫暖，我好想展示實力畀佢哋睇，為大埔而戰！」

大埔將於周二（21日）晚歷史性首度出戰亞冠盃外圍賽，作客馬超球隊吉打。中村坦言，在亞冠盃上陣是他其中一個夢想：「上季喺傑志因為受傷錯過咗亞冠盃外圍賽。今季終於有機會，我好期待呢場比賽。」雖然賽前「綠戰士」一直被看淡，但中村仍希望懷着信念，為大埔踢出好波：「雖然近況唔好，但我認為只要夠團結，我哋係有機會創造奇迹，聽日嘅比賽我會拚盡120%嘅力，為大埔全力爭勝！」