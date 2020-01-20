冰咸坐過山車贏大師賽

尋晚喺英國倫敦舉行嘅桌球大師賽決賽，結果冰咸喺呢場戰況峰迴路轉嘅賽事上，關鍵時刻克服壓力，以總局數10比8勇挫卡達封王。今次亦係佢繼2015年贏得世界賽冠軍之後，第2次喺桌球三大賽事中奪標。同時，冰咸亦以43歲之齡成為史上最大年紀大師賽冠軍，以5個月之差打破由名將利亞當喺1976奪標嘅紀錄。

大師賽今年冠軍獎金係史上最高嘅25萬鎊，冰咸今場首個大腳表現不俗，以局數5比3領先。不過去到夜晚嘅第2大節，卡達突然甦醒，一口氣連贏4局，包括喺第11及12局分別「起迫」95及133度，將局數反超前7比5。

好彩，呢個時候及時為冰咸迎來小休，抖一抖嘅佢出返嚟表現即刻脫胎換骨，先後「起迫」64、85、58同88度，將局數又再反超前卡達9比7。呢個時候，「機長」卡達又發力還以顏色打出一Cue77度，再將局數拉近至落後7比8，不過冰咸最終頂住壓力，打出佢今次賽事首次「破百」嘅109度，最終幫佢贏局數10比8，亦係佢個人歷來第6個排名賽冠軍。

賽後冰咸話：「終於可以親手捧起獎盃，搞掂喇！比賽中途，我已經預備好輸波講乜。卡達佢打得好勁，佢都絕對有資格社捧起亨特獎盃（冠軍獎盃）。我飲咗杯咖哩，食咗條能量條，總算令我冷靜落嚟，之後當卡達打失幾隻狗，我就愈戰愈勇。當我落後5比7，我覺得係之前幾日比賽令我好攰，我最後階段點樣贏嗰5局，我都唔知，我諗呢個係冠軍之所以能夠成為冠軍嘅原因囉！」

至於以後補資格頂替奧蘇里雲參戰今次大師賽嘅卡達，歷來3次打排名賽決賽都輸波，不過佢都獲得10萬鎊亞軍獎金，卡達話拎嚟交學費喎！