新角度睇沙拿靚波！艾利臣狂慶祝等攞獎

英超「雙紅會」利物浦又贏1場，主場2:0擊敗曼聯，除韋斯咸外，紅軍本季已贏過晒所有球隊。紅軍今戰到補時階段，憑穆罕默德沙拿首次射破曼聯大門為球隊奠勝，要留意嘅係呢個重要入球，係由艾利臣比加助攻，呢位門神執到個波、第一時間送出勁精準傳球，難怪沙拿入波後艾利臣以驚人速度衝上前場，第一時間鏟地攬實沙拿慶祝。另外艾利臣唔聲唔聲，已連續7場助紅軍保持清白之身、僅落後3位領先者1場，大大增加衞冕金手套機會。

艾利臣今戰表現一流，造出4次撲救，令曼聯未能扳平，到最後一刻曼聯開出角球無功而還，艾利臣接到個波後，雖然防線大佬華基爾雲迪積克叫住唔好快開龍門球，但艾利臣諗都唔諗就傳咗60碼靚波畀沙拿，沙拿亦不負所托攻入埋齋球。呢球係自2010年連拿助攻費蘭度托利斯後，首次有利物浦門將取得助攻，但更重要係幫球隊贏得3分。見到佢瘋狂衝前攬實沙拿，就知佢幾咁興奮。

利物浦全取3分，本季22場聯賽21勝1和積64分，繼續創新5大歐聯聯賽史上開季最高分紀錄，並將領前次席曼城優勢擴大到16分，仲有1場賽事喺手。金手套獎方面，現時李斯特城卡舒柏舒米高、錫菲聯 甸恩軒達臣同屈福特賓科士打，都有8次清白之身，艾利臣比加已急起直追至僅落後1場，絕對有機會後來居上，繼上季後再次攞到呢個個人大獎。