輸利物浦30分　加利佬：呢件毒瘤堅要炒！

曼聯兵敗「雙紅會」，於晏菲路淨吞2蛋，加利尼維利同加歷查為《天空體育》作現場評述，兩軍名宿當然對戰果勁緊張，其中下半場曼聯前鋒安東尼馬迪爾，殺到入禁區睇到定空晒起腳，竟然射到連龍都唔中，加利佬即刻嬲到一槌打落張檯度，堅係肉緊。

賽後加利佬當然滿腹牢騷，雖然有點名同自己一樣踢右後衞嘅雲比沙卡，今仗踢到好似跳緊華爾滋咁左搖右擺、方寸大亂，但都有讚利物浦邊線攻勢犀利，雲比沙卡都唔算係死罪，不過講到一個「戰犯」，佢就不可原諒，並要求球會手起刀落炒咗佢，嗰個就係執行副主席伍德沃德。

自費格遜退休之後，伍德沃德全權負責球會買人及聘用領隊，2013年起曼聯使咗9.5億鎊收購球員、蘇斯克查已係第4個全職領隊，但曼聯現時於英超競爭力低落，加利佬認為佢應問責下台：「我唔明點解曼聯領導層，依然信任由伍德沃德領導嘅管理團隊。自費格遜退休後，曼聯到今時今日依然做唔到爭標隊伍。如果伍德沃德咁都唔需要負責、繼而被炒下台，紅魔鬼就真係錯。你只要睇近5、6、7年，曼聯使咗幾多錢，再對照番現時球隊嘅競爭力，你就知件事有幾錯。曼聯為咗依家呢個陣容，竟然要成為全球第2人工使費最多球隊，伍德沃德簡直係不可原諒！」