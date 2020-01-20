亞冠外　Fight For HK！和富大埔襲吉打

【黃雋謙吉打直擊】和富大埔全面Ready力圖亞冠盃闖關！今晚亞冠盃第二圈外圍賽，香港代表和富大埔作客馬來西亞球隊吉打，昨午「綠戰士」假下榻酒店與主隊一同出席賽前記者會，主教練戴貝碧透露，球隊所有傷兵已經康復，全軍已為今晚的硬仗作出最佳準備！（周二晚9時開賽）

賽前有傳大埔陣中包括陸平中、金玟基等主力球員仍然受傷，助教艾雲昨日在記者會終釋除疑慮：「部分球員之前因為肌肉問題，上周六對冠忠南區場港超聯踢唔到。如今佢哋已經好番，20位球員全部準備好迎戰吉打。」對於球隊的狀態，主帥戴貝碧坦言近況欠佳，惟他認為當務之急是全神貫注亞冠比賽：「球員唔應該懷着羞恥同怯懦嘅心應對，我哋要傾盡全力踢呢場比賽，向對手展示大埔同香港足球最強嘅一面。」艾雲補充，雖然對手是馬超強隊，但大埔亦非泛泛之輩，即使處於困境，仍會嘗試向對手施加壓力，希望「綠戰士」能成為完場後慶祝的一方。

杜度：付出200%踢好波

而大埔球員杜度坦言，很榮幸以隊長身份帶領球隊首度征戰亞冠盃，今晚的比賽將會付出200%踢場好波。他又表示賽前觀察過吉打的風格，形容吉打擁有強壯而快速的中軸線球員，他會按照教練的意見，對對手多加提防。

擁主場之利的吉打，去年藉贏得當地足總盃而取得亞冠盃參賽資格，與大埔同是自改制後首次參賽。為了備戰，他們今月曾到柬埔寨與5支球隊友賽，更羅致了不少實力球員，包括曾效力瑞超馬模的拿薩利、利比里亞國腳舒曼及新加坡國腳咸沙等，展現出龐大野心。主教練艾迪爾記招中表示，今仗是球隊今季首場正式比賽，故應對上絕對不容易，希望藉主場優勢擊敗大埔。他亦借此呼籲吉打居民，今晚入場支持球隊。據資料顯示，吉打主場達魯阿曼球場可容納超過3萬人，如全場爆滿氣勢將非同凡響，絕對是對大埔的一大挑戰。