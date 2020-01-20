賀歲盃　女足優先場　Rambo讚明日之星

「賀歲盃」頭場戲碼香港女子足球隊對明日之星隊周一（20日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友誼賽。比賽分3節進行，首兩節明日之星攻勢更比港隊凌厲，惟在體力下降的情況下，最終被港隊的王素嫻、韋婉婷、張煒琪、冼仲意在最後一節的攻破大門，以0比4落敗。

香港女子足球隊主教練列卡度（Rambo）賽後大讚明日之星隊在首兩節均為港隊帶來不少壓力，她們的走位、移動都做得不錯。Rambo亦說這場比賽對一眾明日之星來說是十分艱難，但同時間也是一個很好的機會讓她們展示自己的能力，部分球員的個人技術、速度、視野更比成年隊球員好，所以球迷不要誤以為這是一場實力懸殊的比賽。

至於明日之星隊主教練陳淑芝坦言一眾小將身體對抗性不及對手，加上球員今周亦需應付聯賽，故在比賽尾段收起部分主力，讓她們保持體力應付聯賽。雖然營辦「賀歲盃」較以往倉促，關注度亦不及往年，但「Miss Chan」這個突然其來的表演機會對一班女足球員來說十分難得，畢竟國際賽也未能在旺角大球場舉行，期望她們能享受比賽，同時為港人帶來正能量。