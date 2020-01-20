荷利菲特撞爆嘴唇縫10針　ABL照為東方搏殺

東南亞職業籃球聯賽（ABL）進行得如火如荼，香港東方大勝聯盟「二哥」富邦勇士後，周二晚（21日）回歸修頓主場，迎戰西貢熱火，一眾射手已經候命，力爭二連勝。美籍外援拉利羅斯表示：「我們會盡力捍衛主場，希望更多球迷進場，為我們大聲打氣！」

開季不足兩個月，東方兩次更換外援，加上主帥白蘭特新官上任，磨合需時。不過上場作客勇士，球隊打出了今季代表作。新援拉利羅斯攻守兼備，貢獻全場最高的27分，證明除了組織外，亦能擔當稱職的得分手。其餘球員亦打出藍軍為人熟悉的風格，狂轟18顆三分球。其中，張文平和徐遠成成為勝利功臣。前者外線9射6中，並送出6次助攻；後者總命中率高達8成，獲得11分，稱得上是後備殺手。

比較容易忽略的，是團隊防守的改變。上場東方大打全場緊迫，削弱對手進攻速度。而中鋒荷利菲特擺脫犯規麻煩，關鍵時刻守住內線，全場搶下17個籃板，令東方的總籃板數量，比對手多出21個。儘管荷利菲特衝搶時，碰撞導致嘴唇爆裂，事後足足縫了10針，但球隊表示，今晚他會帶傷上陣，傾力捍衛主場。

至於今場對手熱火，賽前錄得2勝5負，排名聯盟最尾。熱火同樣處於磨合階段，今個月才換入Torian Graham和Morakinyo Williams兩位洋將。此前征戰日本B聯賽的Torian Graham，是熱火的得分王，出賽4場，場均收穫19.3分。上周對戰寶島夢想家，他內外開弓，轟下聯盟球季新高45分，其中包括10記三分球，東方切勿輕敵。

另外，東方宣布前鋒蘇志樂離隊，以爭取更多上陣時間。30歲的蘇志樂效力東方龍獅3年，征戰ABL和本地賽事，曾經幫助球隊奪得2018年甲一聯賽冠軍。上季外借到遊協亦表現不俗，聯賽常規賽場均貢獻13.5分，並在今季回歸藍軍，可惜未獲太多上陣時間。為了尋求新挑戰，蘇志樂與球隊商討提前解約。他感激領隊游永強和職球員照顧，稱這3年來技術和心態大幅提升，望在新年跳出舒適圈：「加盟東方，圓了我當全職籃球員的夢想，而幫助球隊奪得聯賽冠軍，肯定是我這輩子最難忘的事。起初家人反對我打籃球，後來我用時間證明我的決心。今年我想跳出舒適圈，讓家人繼續看見我在球場上更多表現，所以作出離隊決定。希望未來有機會再合作。」

香港東方 VS 西貢熱火

地點：灣仔修頓場館

時間：周二(21/1)晚上8時

票價：成人100元、特惠50元