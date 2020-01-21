搵人頂替福仔　5大神鋒揀邊個？

曼聯前鋒拉舒福特至少休戰6星期，部份傳媒更指福仔要休息3個月，雙紅會輸波後，蘇斯克查對搵前鋒更加迫切，冬窗期間，現時轉會市場仲有邊幾位前鋒選擇？英國傳媒《鏡報》點出5位潛在人選，佢哋都可解曼聯燃眉之急。

最完美頂替福仔嘅人選，肯定係巴黎聖日耳門嘅烏拉圭射手卡雲尼，該32歲前鋒已向PSG表達離隊意願，隨時走得，佢最有機會去馬體會，但對方出價唔高有阻滯，曼聯如果依家出手，絕對可以即簽即用。

車路士嘅基奧特亦係唔錯選擇，佢無論喺阿仙奴或車路士都係最佳後備殺手，隨時用得，而且基奧特為準備今夏歐國盃都希望爭取上陣，加盟曼聯就啱晒。

AC米蘭嘅比亞迪克一度係意甲人氣王，但佢今季入球量入降，伊巴謙莫域加盟A米後，比亞迪克更加冇碇企，曼聯想簽呢位波蘭前鋒都唔係冇機會。

洛蘭迪擁有豐富英超經驗，上季更協助熱刺打入歐聯決賽，近期有報道指拿玻里可以隨時放人，熱刺曾經諗過搵佢回巢，但曼聯開口嘅話，話唔定洛蘭迪肯制。

盧卡祖域今季加盟皇馬後好失敗，完全發揮唔到，如果有球會收留，皇馬肯定會放人，曼聯簽佢就有賭博成份，如果佢踢番上季法蘭克福嘅表現，曼聯就大賺啦。