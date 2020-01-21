【英超】車路士搶4冇手軟
2020年01月21日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點，研究一場英超大戰，車路士主場對阿仙奴。
兩隊剛在聖誕新年快車碰頭，當時車路士作客贏阿仙奴2比1，今次車路士返主場出擊自然更有把握，車路士現時守住聯賽第4，同第5名的曼聯保持5分距離，該隊仲有一項優勢，就係近7次聯賽主場對阿仙奴取得6勝，令捧場客更有信心。
阿仙奴踏入2020年取得2勝2和不敗走勢，不過該隊最近兩場和波，對手只係水晶宮同錫菲聯，遇上剋星車路士肯定要跪低，今場一於捧車路士主勝。
名家：邪神
直播表
周三3:30am 英超 錫菲聯 Vs 曼城
Now 622
周三3:30am 英超 水晶宮 Vs 修咸頓
Now 623
周三3:30am 英超 愛華頓 Vs 紐卡素
Now 624
周三3:30am 英超 阿士東維拉 Vs 屈福特
Now 625
周三3:30am 英超 般尼茅夫 Vs 白禮頓
Now 626
周三4:10am 法聯盃 里昂 Vs 里爾
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周三4:15am 英超 車路士 Vs 阿仙奴
Now 621、611