【英超】車路士搶4冇手軟

今日賽事焦點，研究一場英超大戰，車路士主場對阿仙奴。

兩隊剛在聖誕新年快車碰頭，當時車路士作客贏阿仙奴2比1，今次車路士返主場出擊自然更有把握，車路士現時守住聯賽第4，同第5名的曼聯保持5分距離，該隊仲有一項優勢，就係近7次聯賽主場對阿仙奴取得6勝，令捧場客更有信心。

阿仙奴踏入2020年取得2勝2和不敗走勢，不過該隊最近兩場和波，對手只係水晶宮同錫菲聯，遇上剋星車路士肯定要跪低，今場一於捧車路士主勝。

名家：邪神

直播表

周三3:30am 英超 錫菲聯 Vs 曼城

Now 622

周三3:30am 英超 水晶宮 Vs 修咸頓

Now 623

周三3:30am 英超 愛華頓 Vs 紐卡素

Now 624

周三3:30am 英超 阿士東維拉 Vs 屈福特

Now 625

周三3:30am 英超 般尼茅夫 Vs 白禮頓

Now 626

周三4:10am 法聯盃 里昂 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三4:15am 英超 車路士 Vs 阿仙奴

Now 621、611