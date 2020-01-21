天亡寶娃!?32歲天后係時候諗退休

前世界「一姐」俄羅斯的舒拉寶娃，憑外咭獲得今屆澳網正賽的資格，但面對世界排名19位的克羅地亞美少女維姬，以直落兩盤落敗，連續三個大滿貫賽事均首圈出局。

去年底世界排名已滑落至136的舒拉寶娃穿上紅色連身裙的球衣相當搶眼，但可惜再令球迷失望，以3比6、4比6不敵對手，即使在第二盤曾領先4比1，但這位五屆大滿貫得主已經不復當年，在絕好的優勢下竟被23歲的維姬反勝。

這位昔日球壇的天之驕女自從肩傷及因服用禁藥被停賽15個月後，狀態一直低迷，自復出後最佳的大滿貫成績要數到2018年法網闖入8強，而去年的澳網則躋身第四圈，但近年表現更差強人意，三個大滿貫賽事都是首圈被淘汰，預計今次成績將令她世界排名再急跌，有機會跌200位，跌出350位之外，這樣能否再可向賽會爭取正賽外咭參賽，或爭取贊助方便肯定遇上困難。她賽後坦言：「我唔知自己出年仲可唔可以打澳網，一年後嘅事無人知。」

32歲的舒拉寶娃自2017年之後已經跌落錦標荒，隨着年紀愈來愈大，一班年青的後浪亦從後湧上，或者寶娃是時候要考慮一下面前的前途！

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！