唔揀美國！16歲歸化美少女為中國奪金

16歲歸化美少女谷愛凌為中國奪金！剛在瑞士舉行的冬季青年奧運會以強勢贏得女子自由式滑雪Ｕ型場地賽，以超高分的93分力壓對手獲得她個人首個青奧冠軍。

在美國加州長大的谷愛凌的媽媽是中國人，她原本可以選擇代表美國，但最終她決定代表中國：「我代表中國的其中一個原因，相信自己可有更多機會。」這是谷愛凌今屆青奧的第二面獎牌，日前她已獲得自由式滑雪女子坡面障礙技巧銀牌；而她在Ｕ型場面賽的得分比起亞軍的中國李芳慧（85.66）高出8分，她相信這是個起步，期望將來可以代表中國出戰冬季奧運會，甚至取得獎牌。

【NBA】超勁！列拿特單場61分創紀錄

列拿特在常規賽打到着晒火，全場37投17中，包括11個3分波，個人轟出61分的紀錄新高，得分佔上全隊得分的一半，仲有10個籃板及7次助攻，帶領拓荒者主場以129比124加時險勝勇士。

至於趕住要睇兒子比賽的勒邦占士手感麻麻，今日在湖人一戰落場29分鐘，12投5中得15分13次助攻及7個籃板，最終湖人以107比139作客輸畀塞爾特人。

今日戰果(前者主場)

巫師 106:100 活塞

鷹隊 117:122 速龍

籃網 111:117 76人

熱火 118:113(加時)帝王

公鹿 111:98 公牛

火箭 107:112 雷霆

黃蜂 83:106 魔術

灰熊 116:126 塘鵝

騎士 86:106 紐約人

塞爾特人139:107湖人

木狼 100:107 金塊

爵士 118:88 溜馬

太陽 118:120 馬刺

拓荒者129:124(加時)勇士