【特稿】李城沉淪解謎　冇馬基列尼踢鬼咩

李斯特城本季異軍突起，殺到上前列同利物浦、曼城爭雄，占美華迪、占士麥迪臣、蘇恩古成為巨星，泰利文斯、芝維爾都大把人讚。李城近期陷入低潮，連盃賽已3戰不勝，先後反敗予修咸頓同般尼，究竟發生咗咩事？其實原因一字咁淺，因為無名英雄尼迪迪受傷缺陣。

呢名23歲尼日利亞防守中場，於羅渣士4141陣式中非常重要，簡直不可或缺。佢就如當年皇馬7條煙年代嘅馬基列尼，施丹就講過呢名法國名宿，係銀河艦隊嘅真正引擎，尼迪迪對李城亦係一樣。本月9號佢於操練中受傷，李城先後主場打和阿士東維拉，不敵聖人同般尼，球隊無論用咸沙袓靴里或南柏斯文迪打防中，作用都遠不如尼迪迪，羅渣士亦公開承認，球隊中冇一個人可以代替尼迪迪。

李城失去尼高路簡迪後，就搵尼迪迪就接班人，浸咗幾年今季大熟大勇，喺中場完全解放占士麥迪臣，佢先係李城最重要發電機，難怪傳出阿仙奴勁想買佢。羅渣士剛公布好消息，尼迪迪膝傷冇想像中咁嚴重，現時已經復操，但今輪聯賽對韋斯咸都仲未出得，但月尾英聯盃4強次回合鬥維拉就可復出，李城入唔入到決賽，就要睇尼迪迪發揮成點。