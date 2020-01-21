同利物浦係絕配！麥巴比讚紅軍露玄機

巴黎聖日耳門超級巨星基利安麥巴比，被廣泛認為若然轉會的話，必破最高轉會費紀錄，佢一直被傳終有一日加盟皇馬，但利物浦近年成績一流，加上領隊高普魅力無限，再加上「一剔牌」之助，利物浦亦係麥巴比潛在新東家。近日麥巴比被問到點睇紅軍，呢名世界盃冠軍成員就喪讚紅軍勁到似部機器，唔通今夏真係轉投利物浦？

BBC記者問麥巴比點睇紅軍，呢名21歲射手表示：「利物浦現階段簡直無懈可擊。佢哋勁到似部機器，搵到一個不斷贏波嘅節奏。佢哋今季聯賽1場都冇輸過，當你睇佢哋比賽，一切都好似好容易，但事實當然係好難。所有球員都非常專注，紅軍每3日就比賽1場，之後就贏贏贏。利物浦依家最大問題，係全世界都睇實佢哋、成為眾矢之的，隊隊都諗盡辦法要擊敗佢哋。利物浦要做嘅係不斷進步同變強，但紅軍實在係支好好嘅球隊，同擁有一個超級領隊。」

講到1月轉會窗，麥巴比強調依家唔係講個人前途嘅時候：「個個都話我會過皇馬，講咗好多年喇，但喺1月我只會專注於PSG。你想像一下，如果我唔小心講咗啲乜，全世界就會炒作我會離隊，咁樣對PSG唔公平。依家我只係諗點為PSG捧盃，到季尾再講其他嘢啦。」