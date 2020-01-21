國米報價買艾歷臣　前車仔快翼搶閘加盟

意甲老牌勁旅國際米蘭今季積極挑戰超級班霸祖雲達斯地位，早前佢哋正式由英超曼聯買入老將艾舒利楊格，而今日佢哋個體育總監奧斯利奧親自證實，已經向熱刺開價爭取買入丹麥國腳基斯甸艾歷臣，正等緊回覆。同時，佢哋已經同車路士傾掂，以先借後買形式引入尼日利亞翼鋒域陀摩西斯，只要等體測搞掂，就會落實。

基斯甸艾歷臣同熱刺得番半年合約，想冬窗走人已經唔係秘密，奧斯利奧透露：「我哋已經向熱刺開出一個正式報價，依家等緊答覆。有好多球會都對基斯甸艾歷臣感興趣，但我哋對簽入好似佢呢位頂級球員好有信心。」

根據《天空體育》報道，國米今次為艾歷臣開價1,100萬鎊，另加按球員表現同出場時間嘅浮動獎金條款。不過《鏡報》就指，熱刺堅持要收2,000萬鎊轉會費先放人，所以交易睇怕都仲要搞一排。

另一方面，「藍黑兵團」又極速出手，斟掂域陀摩西斯。依家先係29歲嘅佢，以前踢車路士同干地合作過，一齊贏得英超，不過舊年一月，佢被外借去費倫巴治。奧斯利奧話：「我哋同車路士已經就域陀摩西斯轉會傾掂數。據知，呢位尼日利亞快翼周一已經抵達米蘭，今日會進行體測，國米會先向車路士借用，然後有權以1,000萬歐元將佢買斷。