拳擊　奧運外圍賽或因武漢肺炎改期？

以「神奇小子」曹星如為首的香港拳擊隊，原定到武漢出戰2月3日至14日舉行的東京奧運外圍賽（亞洲及大洋洲區資格賽），然而，當地爆發新型冠狀病毒肺炎，在疫情漸趨嚴重及多人確診後，拳手是否要冒着風險到武漢作賽令人擔憂。香港拳擊總會表示，已有心理準備行程或會有變，相信國際奧委會（IOC）將權衡拳手健康及比賽等因素，向各成員提出指引。

自去年底奧運香港選拔賽後，拳總代表積極備戰，希望衝擊5個男子及1個女子共6個級別的東京奧運資格。早於去年12月亦曾到武漢集訓，而本月9日曹星如、更與簡亮泰及譚駿軒遠赴保加利亞特訓。香港拳擊總會體育幹事楊浩被問到拳隊計畫時回應，總會一直關注武漢疫情，並以運動員的安全及健康為最大考慮：「原定本月31日乘高鐵到武漢，但以目前情況來看，拳總及拳手已有心理準備行程或會有變，因為辦一個奧運外圍賽牽涉世界各地的人員逾千人，如何保障大家，是十分重要的。」

「我們亦得悉世界衞生組織將召開會議，評估武漢的疫情發展，若世衞有任何決定，國際奧委會也會相應作出應變，並將消息下達香港奧委會及拳總。」楊浩說。

菲律賓拳擊總會(ABAP) 日前向IOC國際奧委會自薦，願意承辦東京奧運拳擊外圍賽，楊浩認為這是其中一個可行方法：「菲律賓具有舉辦大型運動會經驗，場地、軟件及硬件均齊備，其實還有其他地方可選擇，這要視乎國際奧委會的抉擇。」

惟拳圈人仕相信，一旦改由其他地方進行奧運外圍賽，未必能趕及在二月頭開始，有機會改到二月中的機會較大，但又不能延至三月份，因為五月份已定了在巴黎舉行最後一輪奧運遺材賽，如三月舉行亞大區外圍賽時有拳手被KO落敗，起碼要休息一個月作調整，才可再參加比賽，因此，即使亞大區外圍賽改期，最遲也要在二月底或之前舉行。