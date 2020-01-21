「籃板王」荷利菲特統治內線　東方二連勝

「控制籃板球的人，就能控制比賽。」香港東方大勝聯盟「二哥」富邦勇士，東南亞職業籃球聯賽（ABL）的作客旅途暫告一段落後，今晚（21日）回到修頓主場迎戰西貢熱火，再次驗證這句說話。荷利菲特統治內線，狂搶22個籃板，包括13個前場籃板的恐怖數據，加上土炮蕭鍵勳和陳兆榮挺身搶分，後者更加英勇受傷。最終東方以84：75擊敗對手，收穫2連勝。

比賽初段，東方有點慢熱，接連錯失空檔上籃和三分球，這季經常陷入犯規麻煩的荷利菲特，亦早早被判「u foul」。反觀熱火在外援貝爾帶領下，打出一段9：0攻勢。直到3分鐘過去，東方才憑著拉利羅斯勾手「破蛋」，華將蕭鍵勳命中兩記三分球止血。儘管整體回防不夠快速，讓對手多次打出反擊快攻，但在拉利羅斯和陳兆榮輪流搶攻下，首節追成24：28。

上場大灑三分雨的張文平，外線中鵠首度反超前。不過貝爾手感更燙，連中3球三分，再剷籃博得「and 1」，半節已經斬下12分。而東方倚靠拉利羅斯和荷利菲特得分，後者多在籃底接應高位傳球放籃，同時肩負籃板重任。隨著張文平再轟三分球，主隊稍稍落後46：49。

上半場僅得5分的高士拿，罰球命中率低迷，但東方勝在荷利菲特統治進攻籃板，多次補籃命中。土炮陳兆榮同樣發揮出色，內外開弓，與外援聯手協助球隊反先65：62。不過這節尾段，左膝曾受重創的他，在一次上籃落地時，該處疑似受傷表情痛苦，需要返回更衣室治理。第四節雙方幾度互換領先，但荷利菲特猶如「門神」，加上蕭鍵勳外線準繩，成功拉開比數。最終東方以84：75帶走勝利，收穫2連勝。

荷利菲特膺MVP「開心擺脫個犯」

毫無懸念，荷利菲特獲得最有價值球員（MVP）獎項，說到22個籃板的超級數據，他笑說這是職責所在：「教練叫我打得聰明點，擺脫犯規麻煩，今場我做到了。其實搶下這些籃板沒什麼特別，只要我一直留在場上，便會搶到很多籃板。」他又大讚本地球員，包括蕭鍵勳和陳兆榮挺身而出，「這場勝利，我們都是缺一不可的。」

另外，教練白蘭特評價球員紀律性高，形容「任何語言都不足夠讚賞荷利菲特」，「我們需要他在球場上提供高效率的防守。其他本地球員亦相當努力在三分線上搶分。」