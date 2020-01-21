亞冠外　陳文輝：球迷越洋支持好感恩！

【黃雋謙吉打直擊】周二（21）晚在亞冠盃外圍賽作客吉打的和富大埔，於68分鐘由陳文輝破蛋，終以1比5不敵對手。他在賽後受訪時表示，十分慶幸在嚴重傷患後，今年能加盟大埔並為其征戰亞洲賽。亦感謝十多位球迷越洋支持大埔，即使球隊落敗仍不離不棄。

陳文輝賽後指，球隊今場入局較慢，招致被對手早早射入一球，然而球隊本身是有質素的，及後「放開踢」終成功破蛋。他又稱，球隊的賽前部署是先穩守，惟孫銘謙早段領紅，導致球隊要再加強防守。

「文輝」之前曾受嚴重傷患困擾，近年表現浮浮沉沉。至今季有幸加盟港超冠軍和富大埔，更有機會出戰亞冠盃，甚至射入一球，他對此有感：「好慶幸自己今年有咁嘅機會，始終之前有兩年空窗期，今年嚟到大埔有得踢亞冠盃呢項最高級嘅亞洲球會賽，真係好感恩，令到自己諗番以前為傑志踢亞協盃嘅歲月。」

大埔在亞冠外出局後，將落入亞協盃 I 組，「文輝」將在這項賽事的目標定得十分高：「我覺得亞協依家分組賽嘅水平冇舊制咁高，所以對澳門同台灣嘅球隊時，一定要以贏波為首要條件，有壓力先會有進步。」

最後，他感謝越洋來支持大埔的十數位球迷：「絕對係多謝！見到佢哋係不離不棄，就算輸咗波、完咗場都仲留喺到拍手掌，好感激球迷嘅支持。」