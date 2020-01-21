印尼賽又攞牌　李卓耀排名升奧運在望

李卓耀世界排名創新高！國際羽聯周二更新「世界排名榜」及「東京奧運排名榜」，香港首席球手伍家朗排名第9，至於剛在印尼大師賽奪勇銅牌的李卓耀，在「世界排名榜」由23位升上18位，跳升5級，創個人歷來新高。

23歲的李卓耀連月來屢創驚喜，於去年11月首奪香港公開羽毛球錦標賽冠軍後，自信心及技術進一步提升，再遇世界排名前列球手也表現淡定，他在印度大師賽的晉級過程中，連挫世界「二哥」周天成及世界排名第9位中國球員石宇奇，因而進帳寶貴的排名積分。

另外，他在「東京奧運排名榜」中則由原本的第16位升兩級，進佔第14位！按選拔機制，奧運積分排名榜前16位中，每個國家及地區最多有兩個名額入圍東奧單打，大會將在4月26日計算最終排名分數。由於李卓耀身後的幾名「具威脅」的球手（印尼的胡斯達維度、丹麥的金基、日本的西本拳太），除分數上有一定相差外，他們的代表地方已有兩名或以上的同胞身處前列，故此以目前的形勢，伍家朗及李卓耀很大機會為香港爭得兩張奧運單打入場券。

女子方面，香港好手張雁宜暫時在東京奧運女單排名榜，處於第19位。混雙方面，鄧俊文及謝影雪亦有機會登上奧運列車，他們目前在奧運排名榜列第8名。