癲咗！曼聯因為一個原因拒買卡雲尼

曼聯迷又要失望喇！根據英國傳媒報道，「紅魔鬼」本身有機會從巴黎聖日耳門手中，買入已經提出掛牌嘅烏拉圭射手卡雲尼，但由於佢哋球會管理層認為32歲嘅卡雲尼年紀太大，寧願投資落去啲高質素新星，所以已經正式放棄呢個收購機會。同時，有指車路士領隊林柏特對卡雲尼讚不絕口，今次隨時冷手執個熱煎堆。

之前因為條件傾唔掂，已經走寶買唔到艾寧夏蘭特嘅曼聯，今次睇嚟又會錯過另一位世界頂級射手卡雲尼。事關根據《泰晤士報》所講，曼聯嫌卡雲尼年紀大，踢唔到幾多年，所以唔想使錢落去。最慘係「紅魔鬼」前線家陣最缺乏就係經驗同穩定性，唔買卡雲尼，肯定令好多曼聯躉失望，尤其係明知球隊主力射手拉舒福特隨時要抖三個月，嚟緊前線真係唔知回撐落去？

相反，曼聯嘅爭四勁敵車路士，據報就有意以2,300萬鎊買入呢位今季尾約滿PSG嘅射手，主帥林柏特話：「佢係個偉大球員，我以前同佢交過手，好欣賞佢心理質素同比賽態度，佢嘅入球紀錄已經說明一切。其實我唔知佢確實情況，所以惟有睇落去啦！為球隊引入更多比賽經驗係我一直嘅大方向，事關好多年輕球員都需要人幫助。如果真係簽到佢，梗係幫到手啦！」

至於曼聯如果唔買卡雲尼（人哋肯唔肯嚟都未知），據報包括巴塞隆拿嘅奧士文尼迪比利同皇馬嘅盧卡祖域都會係可能目標，但又睇吓佢哋買唔買到啦！