耶穌仔又宴客　阿古路建功曼城險勝

英超周中快車周三(22日)凌晨展開，曼城在加比爾捷西斯12碼宴客之下，憑阿古路下半場一箭定江山，作客1比0險勝錫菲聯全取3分，暫落後利物浦13分排聯賽次席，但多踢2場。

哥迪奧拿今仗輪換，阿古路暫列後備，加比爾捷西斯任單箭頭，點知咁嘅安排都出事，36分鐘馬列斯禁區內扭波被踢跌博得12碼，「耶穌仔」操刀被主隊門將甸恩軒達臣撲出，雖然傳媒質疑門將救12碼時離開白界，但球證未有判重射，曼城錯失領先機會。

耶穌仔亦實在敗家，今次係佢近6次為曼城主射12碼當中第3次射失，連埋巴西國家隊，更係近10次操刀第6次宴客，失敗率相當得人驚，睇嚟佢要好好練習射12碼技巧。

耶穌仔踢到下半場67分鐘被調離場，由「KUN哥」阿古路入替，結果都係靠呢位英超外援射手王解決問題，73分鐘，奇雲迪布尼右路邊線傳中，阿古路入楔靚位近門輕鬆射入，示範畀耶穌仔知道，入波就係咁簡單，曼城亦憑呢個全場唯一入球，小勝1比0完場。