神奇阿仙奴　10人兼兩度落後逼和車路士

阿仙奴踏入2020年做咗行運超人，英超周中快車倫敦打吡作客車路士，雖在早段大衛雷斯被罰紅牌兼12碼全餐，但在全場苦戰兼兩度落後劣勢下，最尾都能神奇逼和2比2，元旦至今聯賽連盃賽5戰錄得2勝3和保持不敗，以30分排第10，車路士則以40分續居第4。

車路士全場佔優，開賽28分鐘更把握對方失誤，梅斯達菲自殺式回傳，譚美阿巴謙單刀埋門，被回防嘅大衛雷斯職業犯規踢跌，阿仙奴先食紅牌兼12碼全餐，佐真奴費路操刀破網，車路士領先1比0。

不過車仔遲遲未取得保險球，更於下半場63分鐘對方一次反擊，平日好穩陣嘅尼高路簡迪，喺重要時刻竟然喺中圈攔截時跣腳跌倒，18歲巴西天才加比爾馬天尼利長驅直進，狂奔67碼下單刀射成1比1，呢位小將聯賽連盃賽至今累積射入10球，係阿仙奴自1998/99年法國射手安歷卡之後，另一位20歲以下最佳射手。

人數佔優嘅車路士於84分鐘，由艾斯派古達建功再度領先2比1，得番幾分鐘完場以為好穩陣，點知阿仙奴係打不死小強，87分鐘西班牙潮人比利連右路帶波入禁區射遠柱，一腳射死阿列沙巴拿加，全場統計阿仙奴全場2射2中，結果就以2比2逼和車路士，2020年神奇保不敗。