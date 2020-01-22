勁過VVD！紐卡素後備中堅補時入2球

利物浦中堅華基爾雲迪積克喺「雙紅會」頂破曼聯大門，其實只係碎料，因為紐卡素中堅科利安利祖尼仲犀利，呢位28法國球員喺周三(22日)凌晨英超後備上陣，成為「超級英雄」，分別於補時4分鐘及5分鐘，連入2球，協助紐卡素作客奇迹逼和愛華頓2:2。

愛華頓今場由摩斯堅恩、卡維特利雲各入1球，54分鐘已經領先2:0，以為3分袋袋平安，點知只係為科利安利祖尼「個人表演」搭棚。

紐卡素落後2球之下，領隊布魯士70分鐘換入中堅科利安利祖尼，令人摸不着頭腦，估唔到原來係「最強殺着」。

踢到補時4分鐘，紐卡素利用角球攻勢製造混亂，科利安利祖尼門前打倒掛入網，佢為「喜鵲」上陣44場以來，首次入波。

僅過1分鐘多啲，科利安利祖尼又係近門建功，扳平2:2。換言之，紐卡素最後102秒，由落後0:2變成打和2:2，認真誇張，搞到愛華頓領隊安察洛堤即時黑面。

至於主角科利安利祖尼一戰成名，呢位身高1米89嘅中堅球員生涯大部分時間只係效力細球會，而且只係踢過法國U20，從未代表大國腳上陣，佢2017年由西甲伊巴轉投紐卡素，上季因為受膝傷困擾，喺英超只上陣12場，今季亦只係6次披甲，就有傑作，夠晒驚喜。

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