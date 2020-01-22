【阿King】英格蘭靠佢把關 死得啦！

紐卡素中堅科利安利祖尼可以創造奇迹，補時連入2球，逼和愛華頓2:2，其實都要多得愛華頓門將比克福特幫手。

踢到補時5分鐘，科利安利祖尼近門勾射，比克福特竟然成個人企入龍門入面，自己都唔知道，結果佢即使接實個波，但皮球已經過晒白界線，就咁被紐卡素扳平2:2，成為大笑話。

25歲嘅比克福特曾被譽英格蘭最優秀本土門將，兩年前已穩佔英格蘭國家隊正選門將，2018年世界盃16強對哥倫比亞，佢勇救12碼，令英軍罕有可以喺互射12碼勝出，之後仲殺入4強，成為一時佳話。

不過，比克福特神奇演出只屬曇花一現，始終擺脫唔到英格蘭門將傳統「膠味」，好似上季英超對利物浦，踢到補時6分鐘，華基爾雲迪積克禁區外窩利怪射，皮球門前急墜落橫楣，比克福特判斷錯誤未能將個波拍出底線，被伏兵門前嘅奧歷治輕易撞入，連累愛華頓被絕殺。

比克福特神今場對紐卡素，又歷史重演喺補時派膠，真係令人擔心英格蘭今夏歐國盃決賽周，繼續由佢把關，隨時畀佢累死。或者英軍主帥修夫基可以考慮一下改用今季喺錫菲聯有穩健發揮嘅甸恩軒達臣，可能仲好。

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