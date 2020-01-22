賽後感言　沙華列夫即被球迷捧為冠軍

今屆澳網邊個會是男單冠軍？「Big3」拿度、祖高域及費達拿都是熱門人選，即使費天王賽前曾經講過自己老了，絕對不是熱鬥之列，不過，德國名將沙華列夫的賽後一番感言，相信可吸引更多球迷為他打氣，捧他為今屆盟主。

22歲的沙華列夫早前隨德國隊出戰ATP盃戰敗而回，周二（21日）晚在澳網首圈終於贏得踏入2020的首場勝仗，以直落三盤6比4、7比6(4)及6比3擊敗思捷尼杜闖入次圈，將與白羅斯的格拉西莫夫。

這位近年彈起的網壇新星賽後表示：「每年我們都會在這裡住差不多一個月，知道大火已奪去很多生命，亦令很多災民失去家園，所以我想在這裡比賽每贏一場，我會捐出10000蚊（澳元），我知道自己在今次比賽不是熱鬥，但如果我能夠捧盃，我會捐出冠軍獎金作為澳洲森林大火救災。」他這番言論獲得全場觀眾報以熱烈掌聲，今屆男單的冠軍獎金為412萬澳元(約2191萬港元)。

沙華列夫隨後再被傳媒問到捐出冠軍獎金的決定，「對我來說若能夠贏到澳網，我會是全宇宙最開心的人，400萬能夠幫到很多人，父母常常提點我要照顧別人、諒解別人，坦白講400萬對我來說是很多錢，但最重要的是有其他人比我更需要它。」如果沙華列夫能夠笑到最後，這筆捐款相信是網壇為今次森林大火捐助當中最大的金額。

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